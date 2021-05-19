ОДИН В ПОЛЕ ВОИН: КОРАБЛЬ "ЮРИЙ ИВАНОВ" ВОРВАЛСЯ В ЗОНУ НАТО...

События в миреВоенное делоОДИН В ПОЛЕ ВОИН: КОРАБЛЬ "ЮРИЙ ИВАНОВ" ВОРВАЛСЯ В ЗОНУ НАТО... Российский боевой разведывательный корабль в одиночку перепугал британскую авианосную ударную группу.Вернуться к статье128НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАнатолий ВорончихинЧе зассали то, боцман просто прикурить хотел....владимир фендельха ха ха ха. ну вы что друзья. ха ха .просто кораблик слишком малая цель. просто побоялись промазать и попасть по своим посудинам. ха ха ха.я со стула чуть не упал.БЗДУНЫ.владимир фендельха ха ха ха. ну вы что друзья. ха ха .просто кораблик слишком малая цель. просто побоялись промазать и попасть по своим посудинам. ха ха ха.я со стула чуть не упал.БЗДУНЫ.AalpinistdagМолодец!владимир СырниковСейчас боевая мощь даже маленьких кораблей настолько велика, что заставляет задуматься даже крупное соединение предполагаемого противника. Поэтому, такие действия одиночного корабля всё таки располагают к размышлению.Валерий БабанинА чего тут размышлять. Молодец и баста!Владимир КузинПросто супер. Вперёд Россия.Олег ТатьянинНу приплывут они в Черное море, СУ-24 над ними полетает, вода вокруг АУГ пахнуть начнет, а по возвращении пол-команды на берег спишется. И у местных психоаналитиков работы прибавится.Валера ПолуяновНадо им поставить условия или вообще не заходили или уже в крайней мере памперсы за борт не бросали, море не гадили. С собою домой везли так талисман удачи.Сергей СидоровЭто только один наш союзник подключился - флот. А если еще Петров с Башаровым подгребут. Капец всему британскому флоту.Alex НемоЗабыли суки как советский тральщик протаранил крейсер в советских водах! Моряки России своих навыков не забыли!Наталия Кузнецова (Мунштукова)Молодца!!!Комментировать
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