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ОДИН В ПОЛЕ ВОИН: КОРАБЛЬ "ЮРИЙ ИВАНОВ" ВОРВАЛСЯ В ЗОНУ НАТО...

ОДИН В ПОЛЕ ВОИН: КОРАБЛЬ "ЮРИЙ ИВАНОВ" ВОРВАЛСЯ В ЗОНУ НАТО...

Российский боевой разведывательный корабль в одиночку перепугал британскую авианосную ударную группу.

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Анатолий Ворончихин
Че зассали то, боцман просто прикурить хотел....
владимир фендель
ха ха ха ха. ну вы что друзья. ха ха .просто кораблик слишком малая цель. просто побоялись промазать и попасть по своим посудинам. ха ха ха.я со стула чуть не упал.БЗДУНЫ.
владимир фендель
ха ха ха ха. ну вы что друзья. ха ха .просто кораблик слишком малая цель. просто побоялись промазать и попасть по своим посудинам. ха ха ха.я со стула чуть не упал.БЗДУНЫ.
alpinistdag
Молодец!
владимир Сырников
Сейчас боевая мощь даже маленьких кораблей настолько велика, что заставляет задуматься даже крупное соединение предполагаемого противника. Поэтому, такие действия одиночного корабля всё таки располагают к размышлению.
Валерий Бабанин
А чего тут размышлять. Молодец и баста!
Владимир Кузин
Просто супер. Вперёд Россия.
Олег Татьянин
Ну приплывут они в Черное море, СУ-24 над ними полетает, вода вокруг АУГ пахнуть начнет, а по возвращении пол-команды на берег спишется. И у местных психоаналитиков работы прибавится.
Валера Полуянов
Надо им поставить условия или вообще не заходили или уже в крайней мере памперсы за борт не бросали, море не гадили. С собою домой везли так талисман удачи.
Сергей Сидоров
Это только один наш союзник подключился - флот. А если еще Петров с Башаровым подгребут. Капец всему британскому флоту.
Alex Немо
Забыли суки как советский тральщик протаранил крейсер в советских водах! Моряки России своих навыков не забыли!
Наталия Кузнецова (Мунштукова)
Молодца!!!

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