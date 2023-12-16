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  • ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
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Мать Димаша Кудайбергена рассказала о требованиях к его возлюбленной

Мать Димаша Кудайбергена рассказала о требованиях к его возлюбленной

Неповторимый голос Димаша Кудайбергена сводит с ума поклонников по всему земному шару. Особенно певец из Казахстана привлекает внимание женской половины Земли и многие представительницы женского пола рады бы оказаться на месте его возлюбленной.

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