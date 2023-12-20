Суд запретил Трампу участвовать в выборах в Колорадо

На обжалование решения у экс-президента есть чуть больше двух недель Верховный суд штата Колорадо запретил экс-президенту США Дональду Трампу участвовать в местных выборах претендентов от Республиканской партии на выдвижение кандидатом на пост главы государства в 2024 году.