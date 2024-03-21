Психолог Хорс: Кологривый не справляется со славой из-за незрелой психики

У актера Никиты Кологривого, который устроил в ресторане Новосибирска пьяный дебош, наблюдаются признаки незрелой психики, из-за чего он не справляется с обрушившейся на него славой, считает практикующий психолог, кандидат психологических наук Михаил Хорс.