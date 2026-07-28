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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Майкл Томпсон: «Если какие-то фанаты «Лейкерс» обижены или возмущены решением Леброна, то все они – лицемеры и идиоты»

Двукратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Майкл Томпсон высказал свое мнение о критике, которую получает Леброн Джеймс от некоторых болельщиков «озерников» за уход из команды.

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