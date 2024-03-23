Reposted (Ивановский дом национальностей): Обращение представителей национальных, религиозных общественных объединений Ивановской области и коллектив Ивановского дома национальностейМы, представители национальных, религиозных общественных объединений Ивановской области и коллектив Ивановского дома национальностей расцениваем террористический акт в концертном зале «Крокус Сити Холл» подмосковного города Красногорск как жесточайшее преступление против человечества, как вызов, направленный против России, против нашего общества, нашего многонационального народа.