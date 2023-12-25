Партия "Новые люди" провела новогодние праздники во дворах Барнаула

Более 200 гостей посетили праздничные площадки, организованные в двух дворах краевой столицы Фото: партия "Новые люди" Празднование наступающего Нового года с "Новыми людьми" прошло 23 декабря во дворе жилого дома на ул.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии