Балицкий: РФ при желании может полностью уничтожить энергоинфраструктуру Украины

Российская Федерация при желании может полностью уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины. Соответствующую точку зрения выразил руководитель Запорожской области Евгений Балицкий, ставший собеседником ТАСС.
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