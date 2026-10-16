5 декабря 2025 Традиционный анекдот для затравки: Засылают американцы шпиона в Россию.
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у нас и отечественные уникумы есть...например, Грудинин... он тоже старался своим сотрудникам и дома, и садики, и соцструктуру строил... пока его "мудрая" жена не оттяпала у него часть бизнеса