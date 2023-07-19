Анатолий Чубайс, после бегства из России остававшийся незаметным, снова в деле. Бывший реформатор и топ-менеджер объявился в Шотландии, превратился в "исследователя из Глазго" и пытается переписать историю.
Анатолий Чубайс в пути по истории России
Комментарии
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Юрий Рязанов
Этого реформатора специально отослали развалить европу . Удачи рыжий "друг"
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19 час.
veronika_54 Дубровская
В Гаагу нельзя. Там его оправдают, да ещё обяжут Россию несколько млрд зелёных заплатить, потому как сейчас остался без кормушки и очень мы его обидели
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18 час.
Владимир Стеклов
Этого ущлепка нужно вернуть в Россию и посадить на пожизненное ,думою тогда мы узнаем многое,и ещё с десяток фамилий туда же отправить,бля как я ненавижу этих жидов,особенно этот рыжий наглый как колымский пидр.
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16 час.
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