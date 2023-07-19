Анатолий Чубайс в пути по истории России

В Гаагу нельзя. Там его оправдают, да ещё обяжут Россию несколько млрд зелёных заплатить, потому как сейчас остался без кормушки и очень мы его обидели

Владимир Стеклов

Этого ущлепка нужно вернуть в Россию и посадить на пожизненное ,думою тогда мы узнаем многое,и ещё с десяток фамилий туда же отправить,бля как я ненавижу этих жидов,особенно этот рыжий наглый как колымский пидр.