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Новак: Россия торгует нефтью в большей степени в рублях, юанях, дирхамах и рупиях

Новак: Россия торгует нефтью в большей степени в рублях, юанях, дирхамах и рупиях

Вице-премьер России Александр Новак в интервью RT Arabic заявил, что Москва торгует нефтью в той валюте, которая прописывается в коммерческих контрактах, сейчас в большей степени в рублях, юанях, дирхамах и рупиях.

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