США решили повременить с эвакуацией своих граждан из Ливана

США не собираются осуществлять эвакуацию своих граждан из Ливана. Об этом заявил заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Пател 1 июля на регулярном брифинге для журналистов, сообщает пресс-служба Госдепа США.
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