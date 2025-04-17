Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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    Затулин опять зас...

Надо ли было чехов освобождать в 1945-том?

Надо ли было чехов освобождать в 1945-том?

Во времена вегетарианские довелось побывать в Праге. Было это лет 15 назад, после Мюнхенской речи Путина, на которую, как известно, тогда все в Европе криво поулыбались и отмахнулись, как от назойливой мухи.

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Комментарии
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Александр Рожков
Надо! А вот СССР не надо было разрушать...!
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