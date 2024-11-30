В Петербурге провели уникальную операцию по удалению образования в спинном мозге

В НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе Директор НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе Вадим Мануковский совместно с заведующим хирургическим отделением №2 Тахиром Тамаевым провел сложную нейрохирургическую операцию женщине с гигантским образованием в области спинного мозга.
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