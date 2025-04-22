Переговоры России и Омана это хороший и здравый шаг

21-го апреля в Москву с государственным визитом прибыла делегация Омана во главе с его лидером — султаном Хайсамом бен Тарек Аль Саидом, двоюродным братом и преемником знаменитого (без всякого сомнения) султана Кабуса Аль Саида.
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