Профессор Никифоров: прием витамина С не защитит от микоплазменной пневмонии

Правильный образ жизни является основным этапом профилактики микоплазменной пневмонии. Об этом kp.ru рассказал профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Российского национально-исследовательского медицинского университета им.
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