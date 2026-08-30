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Пара вытолкнула коляску с ребёнком под машину ради автоподставы в Набережных Челнах

Пара вытолкнула коляску с ребёнком под машину ради автоподставы в Набережных Челнах

На пешеходном переходе женщина направила коляску прямо перед автомобилем. Следом подбежал её спутник, начал давить на водителя и требовать деньги, прикрываясь разговорами о национальности.

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