Недружественная Япония активно закупает Lada, Niva и УАЗ перед полным запретом их ввоза в страну

Как мы уже сообщали, компания Le Parnass, которая в 2021 году получила статус эксклюзивного продавца Lada на японском рынке, продает автомобили Lada, несмотря на антироссийские санкции правительства этой страны и скорый запрет ввоза этих моделей.
Как мы уже сообщали, компания Le Parnass, которая в 2021 году получила статус эксклюзивного продавца Lada на японском рынке, продает автомобили Lada, несмотря на антироссийские санкции правительства этой страны и скорый запрет ввоза этих моделей.
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