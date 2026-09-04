САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Североатлантический альянс заинтересован в дальнейшем затягивании украинского конфликта для огнаничения потенциала России, эта позиция в их анализе является явкой с повинной.
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