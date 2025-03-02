Техничное «обнуление» Зеленского

События минувшей пятницы заставили меня вспомнить фразу из вышедшего в 1989 году романа модного тогда Эдуарда Тополя в жанре политической фантастики (её контекст и сюжет для нас роли не играют): «Он сделал это! Он сделал это! Великий русский Президент Михаил Горбачев вновь вышел на международную арену и выиграл свое Ватерлоо! Он сам, лично, организовал на наших глазах самое великое шоу двадцатого века — первые в мире открытые телевизионные международные переговоры на высшем уровне!» Прошло тридцать пять лет, и бурный полет фантазии Эдуарда Тополя стал явью: мы-таки увидели важные переговоры между лидерами двух государств в прямом эфире, хотя, конечно, назвать переговорами эту базарную перебранку достаточно сложно.