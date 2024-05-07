Юрий Ильинов

Городской совет Парижа принял решение о переименовании моста Пон-Аваль в мост Красной Армии Городские власти столицы Франции приняли решение о переименовании моста Пон-Аваль в мост Красной Армии. При этом отмечается, что соответствующее решение было принято, чтобы воздать должное Красной Армии и ее важной роли в победе над нацистской Германией. Мост, отныне названный в честь Красной Армии является самым длинным в Париже и соединяет между собой 12-й и 13-й округа французской столицы. Длина сооружения, открытого в 1969 году под эгидой президента Шарля де Голля, составляет 270 метров, а ширина - 42 метра. Согласно опросу, проведенному газетой Info l'Indépendant, большинство жителей Парижа приветствуют решение городского совета о переименовании моста. Опрошенные парижане считают, что, помимо дани уважения к подвигу Красной Армии в годы Второй мировой войны это могло бы стать шагом навстречу России, чтобы ослабить нынешнюю напряженность. В Париже, помимо моста Красной Армии, есть и другие памятники, символизирующие дружбу между Россией и Францией. После заключения франко-русского союза в 1891 году в столице Франции был возведен мост Александра III. Заключенный между Петербургом и Парижем в конце ХIX века союз, впоследствии преобразованный в Антанту, противостоял Германии, Австро-Венгрии и Италии во время Первой мировой войны и просуществовал вплоть до революции 1917 года в России, после чего французские войска уже в ноябре 1918 года не преминули высадить десанты в Одессе и в Крыму.