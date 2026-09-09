Происшествия
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Происшествия

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В Ставропольском крае перед судом предстанут жительницы соседней республики, обвиняемые в хищении бюджетных средств при получении выплат на сумму более 4,4 млн рублей

В Ставропольском крае перед судом предстанут жительницы соседней республики, обвиняемые в хищении бюджетных средств при получении выплат на сумму более 4,4 млн рублей

Следственным отделом ОМВД России по городу Пятигорску завершено расследование уголовного дела в отношении восьми жительниц Кабардино-Балкарской Республики, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.

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