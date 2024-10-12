В России приступают к клиническим испытаниям вакцины от рака

Первыми ее получат пациенты с меланомой и мелкоклеточным раком легких Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн сообщил, что доклинические испытания новой вакцины от рака завершились, пишет ТАСС.
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