Когда слова ранят: 5 советов, что делать, если партнер во время ссоры вас оскорбляет

Конфликты в отношениях почти неизбежны. Но если ссоры сопровождаются криками, руганью и крепкими словами, что делать? Психолог объясняет, как находить общий язык и не потерять способность слышать друг друга.
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