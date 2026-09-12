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Знаменитый ресторатор Пинский попал в больницу после драки с гастрокритиком

Знаменитый ресторатор Пинский попал в больницу после драки с гастрокритиком

Разбитая губа, ушибы и сломанное ребро – ужин в честь перезапуска ресторана "Vаниль" омрачился скандальной потасовкой.

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