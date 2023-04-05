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На севере страны выпал снег. Несколько автомобилей были разблокированы из снега

На севере страны идет снег. Полицейские из участка Пограничной полиции Лопатник работают в нескольких населенных пунктах в приграничной зоне, чтобы помочь людям разблокировать транспортные средства, застрявшие в снегу или съехавшие с трассы.

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