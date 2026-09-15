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Tesla наконец назвала дату нового Roadster — спустя девять лет

Tesla наконец назвала дату нового Roadster — спустя девять лет

Tesla назначила на 1 октября 2026 года премьеру нового Roadster — автомобиля, который компания впервые показала ещё в 2017-м.

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