Признание Залужного: советские методы загнали ВСУ в тупик, а успехи РФ дают ей право на ультиматумы

Попытки удерживать территории советскими методами привели к колоссальной потребности в живой силе и загнали мобилизацию на Украине в полный тупик, а технические успехи России дают Москве право выдвигать Киеву ультиматумы, заявил посол Украины в Великобритании и бывший главком ВСУ Валерий Залужный в колонке для издания "Украинская правда" .