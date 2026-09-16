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Признание Залужного: советские методы загнали ВСУ в тупик, а успехи РФ дают ей право на ультиматумы

Признание Залужного: советские методы загнали ВСУ в тупик, а успехи РФ дают ей право на ультиматумы

Попытки удерживать территории советскими методами привели к колоссальной потребности в живой силе и загнали мобилизацию на Украине в полный тупик, а технические успехи России дают Москве право выдвигать Киеву ультиматумы, заявил посол Украины в Великобритании и бывший главком ВСУ Валерий Залужный в колонке для издания "Украинская правда" .

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