«Новогодняя Маска» выйдет на экраны вечером 31 декабря и продолжится после боя курантов. Чем удивит праздничный выпуск?

В канун Нового года в 21:00 зрители увидят победителей всех сезонов шоу и финалистов юбилейного сезона, четыре абсолютно новые маски и любимое жюри — Филиппа Киркорова, Валерию, Тимура Родригеза и Регину Тодоренко.