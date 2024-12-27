«Новогодняя Маска» выйдет на экраны вечером 31 декабря и продолжится после боя курантов. Чем удивит праздничный выпуск?

В канун Нового года в 21:00 зрители увидят победителей всех сезонов шоу и финалистов юбилейного сезона, четыре абсолютно новые маски и любимое жюри — Филиппа Киркорова, Валерию, Тимура Родригеза и Регину Тодоренко.
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