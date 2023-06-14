Рой VOZмездия обрушился на врага (ВИДЕО)

Рой VOZмездия обрушился на врага, уничтожая позиции ВСУ в районе боёв. Операторы 110-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса (ранее 100-я бригада Народной милиции ДНР) активно поражают позиции врага FPV дронами-камикадзе в рамках проекта #РойVOZмездия.
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