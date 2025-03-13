Минпромторг предложил ввести маркировку спортивного питания с 1 сентября

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Минпромторг РФ предлагает ввести обязательную маркировку спортивного питания с 1 сентября текущего года, следует из постановления, опубликованного на сайте официального опубликования правовых актов.
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