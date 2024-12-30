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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Осинькин тащит «Крылья», но пока в нашем футболе государственные деньги, ничего хорошего не будет. И тренер будет виноват во всем». Кобелев о самарцах

Сообщалось, что тренер покинет «Крылья Советов» по окончании текущего сезона Мир РПЛ. «У тренеров не должно быть проектов, это менеджерские дела.

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