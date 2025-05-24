Орбан выступил против финансирования украинской армии

БУДАПЕШТ, 24 мая, ФедералПресс. В социальной сети X премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил недовольство планами Евросоюза по финансированию формирования украинской армии численностью в миллион человек.
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