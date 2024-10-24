Дайджест дня: 7-миллионная Tesla, отложенный Roadster и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"На головном заводе компании Tesla во Фримонте выпущен семимиллионный электромобиль марки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии