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Газета.ру

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Reuters: Германия отправила на Украину часть из 50 тыс. ударных БПЛА

Reuters: Германия отправила на Украину часть из 50 тыс. ударных БПЛА

Германия профинансирует закупку 50 тыс. ударных беспилотников для Украины. Об этом сообщает Reuters. По информации источника, знакомого с ситуацией, этот контракт станет одним из крупнейших закупок беспилотников для Киева среди западных страна.

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