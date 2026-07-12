Reuters: Германия отправила на Украину часть из 50 тыс. ударных БПЛА

Германия профинансирует закупку 50 тыс. ударных беспилотников для Украины. Об этом сообщает Reuters. По информации источника, знакомого с ситуацией, этот контракт станет одним из крупнейших закупок беспилотников для Киева среди западных страна.
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