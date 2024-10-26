«Это не выдумка» — популярный продукт под тщательным наблюдением: Росачество предупредило после проверки в «Пятерочке», «Магните» и «Красное&Белое» Ольга БезродняяРоскачество провело исследование сметаны, представленной на полках популярных супермаркетов, чтобы проверить её качество и наличие фальсификата.