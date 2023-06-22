РИА Новый день

220 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина Стрижкова
    Жив останешься. Беги бегом в отставку.Кличко пожаловалс...
  • Константин Котельников
    Рановато покемоны заморочились "восстановлением", а будет ли что "восстанавливать"?!Правительство Япо...
  • Sema
    В мире каждый день где ни будь происходят землетрясения, и это стало настолько привычным, что у людей пропадает чувст...Землетрясение маг...

МОК исключил Международную ассоциацию бокса из своих рядов

МОК исключил Международную ассоциацию бокса из своих рядов

Члены Международного олимпийского комитета (МОК) в ходе онлайн-сессии в четверг, 22 июня, большинством голосов отказались возвращать признание Международной ассоциации бокса (IBA), возглавляемой россиянином Умаром Кремлевым, – сообщает Forbes.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх