МОК исключил Международную ассоциацию бокса из своих рядов

Члены Международного олимпийского комитета (МОК) в ходе онлайн-сессии в четверг, 22 июня, большинством голосов отказались возвращать признание Международной ассоциации бокса (IBA), возглавляемой россиянином Умаром Кремлевым, – сообщает Forbes.
Члены Международного олимпийского комитета (МОК) в ходе онлайн-сессии в четверг, 22 июня, большинством голосов отказались возвращать признание Международной ассоциации бокса (IBA), возглавляемой россиянином Умаром Кремлевым, – сообщает Forbes.
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