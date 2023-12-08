Reuters: Белый дом может пойти на требования республиканцев, ради выделения денег на Украину

Информационное агентство Reuters сообщило, что администрация США рассматривает возможность ужесточения некоторых норм в миграционной сфере в стране по требованию республиканцев, чтобы достичь договоренности с Конгрессом о выделении дополнительной помощи Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии