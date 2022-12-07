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Транспортные полицейские в рамках городского профориентационного форума «Сделай свой выбор» провели познавательную экскурсию для старшеклассников Краснодарского края

Транспортные полицейские в рамках городского профориентационного форума «Сделай свой выбор» провели познавательную экскурсию для старшеклассников Краснодарского края

Сотрудники транспортной полиции Сочи совместно с Общественным советом при Сочинском ЛУ МВД России на транспорте и железнодорожниками присоединились к городскому профориентационному форуму «Сделай свой выбор».

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