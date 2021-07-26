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Росстат перечислил самые подешевевшие за год продукты

Росстат перечислил самые подешевевшие за год продукты

Росстат назвал самые подешевевшие в стране продукты. Ими оказались лайм, лимоны и чеснок. Так, средняя цена за один килограмм лимонов в рознице в январе–июне этого года уменьшилась по сравнению с тем же периодом 2020-го более чем на 30 процентов.

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