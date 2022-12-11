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«Пока ничего не понятно, мы ждем разговор. Посмотрим, что скажут, что предложат». Ладо о будущем в «НС»

Игроки «На Спорте» Владимир Шулая и Александр Балашов рассказали о своем будущем в команде. – Вы записывали кружок, что едете на последнюю тренировку.

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