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Царьград

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Кардиолог Кондрахин объяснил, почему осенью растёт давление

Кардиолог Кондрахин объяснил, почему осенью растёт давление

Осенью артериальное давление может повышаться из-за сокращения светового дня и изменений в питании. Врач Андрей Кондрахин объясняет, как удлинение ночи и тяга к калорийной пище влияют на здоровье.

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