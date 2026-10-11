Сводки СВО, 11 октября, главное: Орехов отутюжили ФАБами, в Киеве блэкаут 1690-й день спецоперации. Драпатому не удалось деблокировать окружённых в Доброполье бандеровцев Бойцы группировки войск «Север» освободили н.
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