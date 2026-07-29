После праздничных мероприятий в честь Дня города в Омске организуют развоз людей дополнительными автобусами.
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После праздничных мероприятий в честь Дня города в Омске организуют развоз людей дополнительными автобусами.
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