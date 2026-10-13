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Царьград

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В России с начала 2026 года отстреляли более 4 тысяч медведей

В России с начала 2026 года отстреляли более 4 тысяч медведей

Большинство животных уничтожили в регионах Восточной Сибири и на Камчатке.В России с начала 2026 года ликвидировали свыше 4 тысяч медведей, представлявших угрозу для людей.

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