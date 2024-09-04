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Царьград

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В Химках после смерти рабочего будут судить водителя экскаватора

В Химках после смерти рабочего будут судить водителя экскаватора

Мужчине может грозить до пяти лет тюрьмы.В Химках будут судить 39-летнего водителя экскаватора. По версии следствия, его действия привели к гибели рабочего на строительной площадке в марте 2020 года.

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