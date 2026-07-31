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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» предлагает Даку контракт по схеме «3+1». Они еще не договорились («РБ Спорт»)

« Спартак » еще не согласовал контракт с Мирлиндом Даку . Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил , что красно-белые покупают форварда « Рубина » за 11 млн евро.

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