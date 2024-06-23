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Генсек в железной маске: что скрывал о себе Юрий Андропов

Генсек в железной маске: что скрывал о себе Юрий Андропов

Генсек в железной маске: что скрывал о себе Юрий Андропов 110 лет назад, 2 (15) июня 1914 года, начался жизненный путь Юрия Андропова.

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Комментарии
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Борис Воробьев
Человек в железной маске и застегнутой на все пуговицы. Думаю, что только единицы . исследовавшие его жизненный и трудовой путь, знают в деталях о всех &quot;подвигах&quot; этого &quot;железного коммуниста&quot;. И то, что стало им известно в процессе этого исследования, не позволило   не только публиковать восторженные характеристики этому &quot;человеку в футляре&quot;, но и даже писать о нем.  А те благостные мнения, статьи и выступления по тв , посвященные Андропову, организованы определенной группой нашего населения, а какой - наверное многие догадаются. Как итог его семидесятилетней &quot;большевистской&quot; деятельности - последний генсек кпсс Горбачев, у которого он частенько отдыхал на Ставрополье и там приглядел своего &quot;приемника&quot;, не к ночи будет сказано.
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13 час.
Татьяна Кибишева
Андропов всю жизнь ненавидел СССР и, как воспитанник руководителя Коминтерна, исполнил его желание и наказ о развале Союза, для чего и был продвинут в генсеки Горбачев, который завершил, задуманный в тридцатые годы, план.
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10 час.

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