Генсек в железной маске: что скрывал о себе Юрий Андропов

Борис Воробьев

Человек в железной маске и застегнутой на все пуговицы. Думаю, что только единицы . исследовавшие его жизненный и трудовой путь, знают в деталях о всех "подвигах" этого "железного коммуниста". И то, что стало им известно в процессе этого исследования, не позволило не только публиковать восторженные характеристики этому "человеку в футляре", но и даже писать о нем. А те благостные мнения, статьи и выступления по тв , посвященные Андропову, организованы определенной группой нашего населения, а какой - наверное многие догадаются. Как итог его семидесятилетней "большевистской" деятельности - последний генсек кпсс Горбачев, у которого он частенько отдыхал на Ставрополье и там приглядел своего "приемника", не к ночи будет сказано.