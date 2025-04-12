Финансист назвала размер средней пенсии россиян в 2026 году

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Средняя пенсия россиян в 2026 году составит около 25 тысяч рублей, а у некоторых и больше, заявила агентству “Прайм” доцент Кафедры международного бизнеса Финансового университета Наталья Орлова.
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