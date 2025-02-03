Вильфанд заявил, что 2025 год может войти в список самых жарких в истории

Два последних года – 2023 и 2024 - уже били рекорды по температурам.По предварительным оценкам экспертов, 2025 год может занять место в первой пятёрке или тройке самых жарких лет на планете, но не побьёт рекорд.
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